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    Resmi Gazete 28 Eylül 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 28 Eylül Çarşamba 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 28.09.2022 - 09:00
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    Resmi Gazete 28 Eylül 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 28 Eylül 2022 tarihli ve 31965 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 28 Eylül 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var?

    İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİK

    –– Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/13 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/14 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/15 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/16 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/17 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/18 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/19 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/20 Sayılı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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