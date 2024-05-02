Resmi uyarı az önce geldi: Sinop, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye… Olacaklara karşı hazır olun Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden resmi uyarı geldi. Özellikle Sinop, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana çevresi, korkunç senaryolara hazırlıklı olsun. Felaketleri bir bir sıraladı.

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Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, olumsuz etkiler devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen yeni uyarı ise durumu daha da ciddi hale getiriyor.

Bu kez Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yaşayan vatandaşlar için uyarılar yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olası felaketleri tek tek sıralayarak bu bölgeleri etkisi altına alabilecek riskleri açıkladı.

Bu felaketlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birçok şehre uyarıda bulundu.

Paylaşımında, "Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." sözlerini kullandı.