Restoranlarda oturma düzeni 2021: 4 kişi oturmak yasak mı?

Normalleşme kararlarının açıklanmasıyla kafe, restoran, lokanta gibi mekanlar belirlenen kurallara göre faaliyet gösterebilecek. Peki aynı masada kaç kişi oturabilir? 4 kişi oturmak yasak mı?

Uzun süredir kapalı olan yeme-içme işletmeleri, yeni kararın açıklanmasıyla rahat bir nefes aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların bugünden itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı.

İşletmelerin alması gereken tedbirler ve belirlenen kurallar, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderildi. Genelgede yer alan oturma düzeni detayı ise dikkat çekti.

Vatandaşlar, aynı masada kaç kişi oturabilir? 4 kişi oturmak yasak mı? sorularını araştırmaya başladı. Peki kafelerde oturma düzeni nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

RESTORANLARDA OTURMA DÜZENİ

Kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri sabah 7'den itibaren müşteri kabul etmeye başladı.

Bu kapsamda yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri konulu genelgede:

"Yeme-içme yerleri, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması,

Masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,

Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla faaliyet gösterebilecek." ifadeleri yer aldı.

AYNI MASADA KAÇ KİŞİ OTURABİLECEK?

Bu kurallara göre, kafe ve restoranlarda açık alanda aynı masada en fazla 3 kişi oturabilecek.