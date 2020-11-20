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    Restorasyonu tamamlanan Rüstem Paşa Camisi, ibadete açıldı

    4 yıl süreyle restorasyona alınan cami, çalışmaların tamamlanmasıyla cemaatini yeniden ağırlamaya başladı.
    • AA
    • 20.11.2020 - 15:25
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 15:44
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    Restorasyonu tamamlanan Rüstem Paşa Camisi, ibadete açıldı

    İstanbul'da Eminönü semtindeki Rüstem Paşa Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 4 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından cemaatle buluştu.

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016'da başlanan restorasyon çalışmaları tamamlanan Eminönü'ndeki cami, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

    TEKRAR İBADETE AÇILDI

    Namaza Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş ve Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi başta olmak üzere Eminönü esnafı ve vatandaşlar geldi.

    Fatih İlçe Müftüsü Baş, yaptığı açıklamada, caminin 4 yıldır restorasyonda olduğunu ve bugün itibarıyla ibadete açıldığını söyledi.

    Rüstem Paşa Camisi cuma namazıyla ibadete açıldı ViDEO

    "MİMAR SİNAN'IN DENİZ KIYISINA YAPTIRDIĞI ÜÇ CAMİDEN BİRİ"

    Rüstem Paşa Camisi'nin, Osmanlı döneminin en süslü camisi olarak ün kazandığını anlatan Baş, şöyle konuştu:

    "Mimar Sinan'ın deniz kıyısına yaptığı üç camiden birisi Rüstem Paşa Camisi'dir. Diğer camiler ise Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi ile Şemsi Paşa Külliyesi içerisine yaptığı camidir. Mimar Sinan, bu camileri asırlar boyunca ayakta kalacak şekilde yapmıştır. Bu yapılar inşallah ileriki nesillere de aktarılacak."

    Restorasyonu tamamlanan Rüstem Paşa Camisi, ibadete açıldı FOTO GALERi

    Restorasyonu tamamlanan Rüstem Paşa Camisi, ibadete açıldı #1

    "MİMARİ OLARAK ÇOK"

    Rüstem Paşa Camisi'nin, mimari olarak çok güzel olduğunu ifade eden Baş, manevi güzelliğin de önemli olduğuna değinerek camide ilim meclislerinin, zikir halkalarının oluşturulmasını temenni etti.

    Baş'ın konuşmasının ardından vaktin girmesiyle cemaat cuma namazını kıldı.

    Restorasyonu tamamlanan Rüstem Paşa Camisi, ibadete açıldı #2

    AÇILACAĞINI DUYUNCA CAMİYE GİTTİLER

    Cuma namazını kılan esnaf Ali Çakır, restorasyona girmeden önce de namazlarını burada kıldığını ve bugün açılacağını duyduktan sonra cuma namazı için camiye geldiğini söyledi.

    Restorasyon çalışmasını beğenen ve caminin çok güzel olduğunu ifade eden Çakır, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

    Restorasyonu tamamlanan Rüstem Paşa Camisi, ibadete açıldı #3

    "BİZE NASİP OLDU"

    Aslan Yılmaz ise alışveriş için Eminönü'nde olduğunu ve caminin açık olmasından dolayı cuma namazını burada kıldığını kaydetti.

    Restorasyon çalışmalarından haberdar olduğunu anlatan Yılmaz, "Bize nasip oldu bugün burada namaz kılmak. Buraya emek verenlerin hepsinden Allah razı olsun." dedi.

    Restorasyonu tamamlanan Rüstem Paşa Camisi, ibadete açıldı #4

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