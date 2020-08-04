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    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti

    Reuters haber ajansı, Temmuz ayına damga vuran 20 fotoğrafı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 02:33
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    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti

    İngiliz haber ajansı Reuters, Temmuz ayına damga vuran 20 görüntü seçti. İçlerinde Ayasofya'dan koronavirüse, Trump'tan göstericilere kadar bir çok çarpıcı fotoğraf yer alıyor.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #1Ayasofya Camii'nin yeniden ibatede açılmasının ardından 86 yıl sonra Müslümanlar ilk cuma namazı için camiye akın etti.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #2Sağlık çalışanları koronavirüs salgınında en fazla sorumluluk üstlenen meslek grubu oldu. ABD'de bir sağlık çalışanı mola sırasında uyuyakaldı.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #3ABD koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke. ABD Başkanı Donald Trump ilk kez temmuz ayında maske takarken görüntülendi.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #4Neowise kuyruklu yıldızı dünyadan çıplak gözle görüldü. Yıldız akşam saatlerinde Türkiye'den de izlenebildi.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #5Sırbistan'da koronavirüs önlemlerinin yeniden geleceğini duyan vatandaşlar şiddetli protestolar düzenledi.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #6New York'taki Black Lives Matter anıtını siyaha boyamak isteyen göstericiyi durdurmaya çalışan bir polis memuru yaralandı.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #7Florida'daki fırlatma üssünden bir Atlas 5 roketinin kalkışı yapıldı.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #8Koronavirüs salgınında okulların yeniden açılıp açılmayacağı dünya genelinde bir tartışma konusu. Tayland'da Sam Khok okulunda sınıftaki öğrenciler için corona virüz izolasyon kabinleri tasarlandı.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #9Temmuz ayı Hong Kong için çalkantılı geçti. Pekin yönetimi tartışmalı iade yasasını onayladı. Fotoğraf İngiltere'nin Hong Kong'un idaresini Çin'e devrettiği 1 Temmuz'un yıldönümünde çekildi.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #10Müslümanların önemli dini ritüellerinden Hac bu yıl koronavirüs önlemlerine göre yeniden düzenlendi. Sınırlı sayıda kişinin katıldığı Hac'da Kabe'nin tavafı töreninde sosyal mesafe gözetildi.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #11Aylardır devam eden çekirge istilası Kenya'ya da sıçradı. Turkana kabilesine mensup bir kadın çekirgeleri sopayla kovmaya çalışıyor.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #12ABD'nin Oregfon eyaletinin Portland kentinde sosyal eşitlik ve polis şiddeti gibi problemler nedeniyle protestolar düzenlendi.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #13Kasım ayında yapılacak seçimlerde adaylığını açıklayanlardan biri de ünlü rapçi Kanye West oldu. West ağlayarak düzenlediği mitingde kürtaj, pornografi gibi konulara değindi.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #14Avusralya uzun bir aradan sonra koronavirüs salgınında ikinci dalga korkusuyla karşı karşıya kaldı. Ülkede önlemler yeniden sıklaştı.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #15Kurak geçen yaz nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da da yangınlar görülüyor. Ülkenin Kechries kasabasında temmuz ayında yangın çıktı.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #16Yolsuzlukla başı belada olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aynı zamanda ülkedeki koronavirüs salgınını yönetememekle itham ediliyor. Ülkede günlerdir protestolar yaşanıyor.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #17Filistin'de güvenlik güçleri corona virüs salgınının yayılmasını engelleme çalışması yaptı.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #18Barcelona'daki inşaatı devam eden Sagrada Familia Kilisesi'nde günah çıkarma ayinleri yeniden başladı. Ayinler maskeli ve dışarıda yapılıyor.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #19İspanya'nın boğa festivali olarak bilinen San Fermin Festivali bu yıl yapılamadı.

    Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti #20Brezilya'da bir öğretmen, öğrencilerine sarılabilmek için plastik torbalardan "sarılma kiti" yaptı.

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