Reuters Temmuz ayının çarpıcı fotoğraflarını seçti

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Reuters haber ajansı, Temmuz ayına damga vuran 20 fotoğrafı paylaştı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Temmuz ayına damga vuran 20 görüntü seçti. İçlerinde Ayasofya'dan koronavirüse, Trump'tan göstericilere kadar bir çok çarpıcı fotoğraf yer alıyor.

Ayasofya Camii'nin yeniden ibatede açılmasının ardından 86 yıl sonra Müslümanlar ilk cuma namazı için camiye akın etti.

Sağlık çalışanları koronavirüs salgınında en fazla sorumluluk üstlenen meslek grubu oldu. ABD'de bir sağlık çalışanı mola sırasında uyuyakaldı.

ABD koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke. ABD Başkanı Donald Trump ilk kez temmuz ayında maske takarken görüntülendi.

Neowise kuyruklu yıldızı dünyadan çıplak gözle görüldü. Yıldız akşam saatlerinde Türkiye'den de izlenebildi.

Sırbistan'da koronavirüs önlemlerinin yeniden geleceğini duyan vatandaşlar şiddetli protestolar düzenledi.

New York'taki Black Lives Matter anıtını siyaha boyamak isteyen göstericiyi durdurmaya çalışan bir polis memuru yaralandı.

Florida'daki fırlatma üssünden bir Atlas 5 roketinin kalkışı yapıldı.

Koronavirüs salgınında okulların yeniden açılıp açılmayacağı dünya genelinde bir tartışma konusu. Tayland'da Sam Khok okulunda sınıftaki öğrenciler için corona virüz izolasyon kabinleri tasarlandı.

Temmuz ayı Hong Kong için çalkantılı geçti. Pekin yönetimi tartışmalı iade yasasını onayladı. Fotoğraf İngiltere'nin Hong Kong'un idaresini Çin'e devrettiği 1 Temmuz'un yıldönümünde çekildi.

Müslümanların önemli dini ritüellerinden Hac bu yıl koronavirüs önlemlerine göre yeniden düzenlendi. Sınırlı sayıda kişinin katıldığı Hac'da Kabe'nin tavafı töreninde sosyal mesafe gözetildi.

Aylardır devam eden çekirge istilası Kenya'ya da sıçradı. Turkana kabilesine mensup bir kadın çekirgeleri sopayla kovmaya çalışıyor.

ABD'nin Oregfon eyaletinin Portland kentinde sosyal eşitlik ve polis şiddeti gibi problemler nedeniyle protestolar düzenlendi.

Kasım ayında yapılacak seçimlerde adaylığını açıklayanlardan biri de ünlü rapçi Kanye West oldu. West ağlayarak düzenlediği mitingde kürtaj, pornografi gibi konulara değindi.

Avusralya uzun bir aradan sonra koronavirüs salgınında ikinci dalga korkusuyla karşı karşıya kaldı. Ülkede önlemler yeniden sıklaştı.

Kurak geçen yaz nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da da yangınlar görülüyor. Ülkenin Kechries kasabasında temmuz ayında yangın çıktı.

Yolsuzlukla başı belada olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aynı zamanda ülkedeki koronavirüs salgınını yönetememekle itham ediliyor. Ülkede günlerdir protestolar yaşanıyor.

Filistin'de güvenlik güçleri corona virüs salgınının yayılmasını engelleme çalışması yaptı.

Barcelona'daki inşaatı devam eden Sagrada Familia Kilisesi'nde günah çıkarma ayinleri yeniden başladı. Ayinler maskeli ve dışarıda yapılıyor.

İspanya'nın boğa festivali olarak bilinen San Fermin Festivali bu yıl yapılamadı.

Brezilya'da bir öğretmen, öğrencilerine sarılabilmek için plastik torbalardan "sarılma kiti" yaptı.