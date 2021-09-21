Rıdvan Dilmen '8,5 milyon lira' maaş iddiasına yanıt verdi: 'Sözleşmem dahi yok'

TRT Spor'da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, astronomik maaş aldığı iddialarına Halk TV ekranlarında yanıt verdi. Dilmen, ''TRT'nin benimle yaptığı bir sözleşme varsa açıklasın.'' ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Halk TV'de moderatörlüğünü Şirin Payzın'ın üstlendiği ''Şirin Payzın ile Sözüm Var'' programına katıldı.

TRT'den aylık 710 bin TL, yıllık 8,5 milyon TL gibi astronomik bir maaş aldığı iddialarına yanıt veren Rıdvan Dilmen, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan HKP'ye karşı dava açacağını belirtti.

''ŞEREFİM VE NAMUSUM ÜZERİNE''

''Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki, TRT'den para almadım ve almayacağım.'' diyen Rıdvan Dilmen, kendisine maaş teklif edildiğini ancak maaş almak istemediğini söyledi.

''SÖZLEŞMEM VARSA AÇIKLASINLAR''

Dilmen,''Zahid Bey'le (Sobacı), 'Yüzde 100'le aramızda olmanızı istiyoruz' dedi. Ben de yaparım ama ücretsiz yaparım dedim. Çünkü iki kez daha TRT'de para kazandığım için haftada bir 'Futbolun Zirvesi' isimli program yapmıştım. O zaman da para almam dedim ve almadım. O gün de almadım, şu anda da almadım. Bir tek sözleşmem dahi yok. Doğan beyler mahkemeye vermişler TRT'yi ve beni. Ben de vereceğim kendilerini iftira atıyorlar çünkü. TRT'nin benimle yaptığı bir sözleşme varsa kendileri de açıklasın.'' ifadelerini kullandı.

''700 BİN TL ALACAK BİR İNSAN OLMADIM''

''Profesyonel anlamda çalışmaya hakkım da var. Diyelim ki profesyonel çalıştım, ben zaten bu ülkede TRT gibi bir kurumdan 700 bin TL alacak bir insan hayatımda olmadım. İlk defa size söylemiş olayım, benim muvafakatnamem var. Ben yapacağım şu tarihler arasında hiçbir maddi, manevi ücret talep etmiyorum diye imzam var. Bende duruyor o, mahkemede kullanacağım. Bu arada TRT bana bir teklif yaptı. Hayır kesinlikle istemiyorum, devam edeceğim konuk olarak dedim. Hiç para konuşmadım ben.'' diyen deneyimli futbol adamı, başka dijital mecralardan para kazanacağını söyleyerek TRT'den maaş almayacağını belirtti.