Rıdvan Dilmen gelir gelmez TRT'den istifa etmişti! Ersin Düzen'in yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz yıl polemik yaşadığı Rıdvan Dilmen'in TRT Spor'da program yapmaya başlamasının ardından 11 yıldır görev yaptığı TRT'den ayrılan ünlü spiker Ersin Düzen'in yeni durağı belli oldu.

TRT Spor'da 11 yıldır ''Stadyum'' adlı programın sunuculuğunu üstlenen Ersin Düzen, geçtiğimiz günlerde kanal ile yollarını ayırma kararı almıştı.

Ünlü spikerin, spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in kanala geldikten sonra istifa ettiği iddia edilmişti.

Deneyimli futbol adamı Rıdvan Dilmen, lig maçlarının ardından Erbatur Ergenekon ile birlikte karşılaşmaları yorumlamaya başlarken Düzen, dinlenmeyi tercih etmişti.

"KRAVATI VE CEKETİ ÇIKARTTI"

Tecrübeli sunucu Düzen'in yeni adresi belli oldu. Düzen'in bundan sonra kariyerine Youtube kanalı olan VOLE'de devam edeceği açıklandı.

VOLE'nin kurucu ortağı Sinan Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ersin Düzen'in kadroya katıldığını duyurdu.

Aras, açıklamasında, ''Yeni bir başlangıç yapmak için kravatı, ceketi çıkarttı ve artık daha rahat. Aramıza hoşgeldin @ersinduzen'' ifadelerine yer verdi.