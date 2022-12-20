Rıfat Ilgaz'ın oğlu yazar Aydın Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı

Yazar Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yazar Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Aydın Ilgaz için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Aydın Ilgaz’ın eşi Nilgün Ilgaz, oğulları Kerem ve Anıl Ilgaz, kızı Elif Ilgaz, sanatçılar Sunay Akın, Ebru Cündübeyoğlu, Hababam Sınıfı oyuncuları, yakınları ve sevenleri katıldı.

"En büyük arkadaşımı kaybettim"

Aydın Ilgaz’ın eşi Nilgün Ilgaz, "En büyük arkadaşımı kaybettim. Çok üzgünüm. Şaka yaptı diye düşünüyorum. Hala daha inanamıyorum. Oturduğu yerde on dakika içerisinde güle oynaya gitmek böyle bir şey. Ona çok yakışır bir ölüm oldu. Ama kabullenmesi çok zor." dedi.

Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Başında sarı yazma bulunan tabut, omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.

DHA'nın aktardığına göre Aydın Ilgaz, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.