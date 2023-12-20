Rio Ferdinand, İstanbul'da saç sakal ekimi yaptırdı Saç sakal ekiminde İstanbul'u tercih eden Ferdinand, takipçilerine Megakent'i önerdi. Eski Premier Lig yıldızı, "Eğer düşünüyorsanız gidilmesi gereken yer burası" dedi.

ensonhaber.com

İstanbul, saç sakal ekimi yaptırmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Sağlık turizminin her geçen gün arttığı Megakent, bu kez Manchester United'ın efsane ismi Rio Ferdinand'ı ağırladı.

45 yaşındaki Ferdinand, İstanbul'da gittiği bir klinikte tedavisini tamamladı.

İstanbul'u tercih etti

Ferdinand, "Sakalımı düzeltmek için buradayım, birkaç boşluğum var. Saç ekimimi yaptırdım." dedi.

Söz konusu tedavileri yaptırmayı düşünenlere seslenen eski futbolcu, "Beni dinleyin, eğer düşünüyorsanız gidilmesi gereken yer burası." diyerek İstanbul'u herkese tavsiye etti.

"Hepsi tek renk olsa daha iyi olur"

Ferdinand, 2021'de beyazlayan sakalını boyadığını da itiraf etti. "Gri renkten utanmıyorum." diyen Ferdinand, "Ama hepsi tek renk olsa daha iyi olur." ifadesini kullandı.

Megakent'te tedavi olan yıldızlar

İngiltere basınından The Sun, eski Premier Lig yıldızları Bacary Sagna, Ryan Babel ve Diego Lugano'nun yanı sıra Fransa Dünya Kupası şampiyonu David Trezeguet'nin de geçmişte tedavileri için İstanbul'u tercih ettiğini yazdı.

5 çocuğu var

Ferdinand'ın, 32 yaşındaki eşi Kate'den oğlu Cree ve kızı Shae olmak üzere iki çocuğu var.

İlk eşi Rebecca Ellison'dan Lorenz, Tate ve Tia adında üç çocuğu var. Ellison, 2015 yılında, 34 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti.