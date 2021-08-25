Riva'da yumurta yüklü kamyon devrildi

Seyir halinde olan 13 ton yumurta yüklü kamyon kontrolden çıkarak yan yatıp sürüklendi. Kazada yumurtalar otoyola saçılırken, sürücü hafif sıyrıklarla atlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametine seyir halinde olan 03 AAG 682 plakalı yumurta yüklü kamyon, Riva kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak yan yatıp sürüklendi.

Sürücünün Afyon'dan İstanbul'a 6 bin koli ve yaklaşık 13 ton yumurta taşıdığı öğrenildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü hafif yaralanırken, otoyol görevlileri olayı sağlık ekiplerine bildirdi.

Sürücü, ayakta tedavi edilmesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Riva kavşağı mevkiinde yumurta yüklü kamyon devrildi VİDEO









YUMURTALARI FİRMA PERSONELİ TOPLADI

Otoyola saçılan ve içlerinde sağlam olduğu da bilinen yumurtalar, firma çalışanları tarafından tek tek ayıklanarak başka bir kamyonete yüklendi.

Devrilip yan yatan tır drone ile havadan görüntülendi.



