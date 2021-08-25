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Riva'da yumurta yüklü kamyon devrildi
Seyir halinde olan 13 ton yumurta yüklü kamyon kontrolden çıkarak yan yatıp sürüklendi. Kazada yumurtalar otoyola saçılırken, sürücü hafif sıyrıklarla atlattı.
- İHA
- 25.08.2021 - 13:27
- Güncelleme : 25.08.2021 - 14:42
Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametine seyir halinde olan 03 AAG 682 plakalı yumurta yüklü kamyon, Riva kavşağı mevkiinde kontrolden çıkarak yan yatıp sürüklendi.
Sürücünün Afyon'dan İstanbul'a 6 bin koli ve yaklaşık 13 ton yumurta taşıdığı öğrenildi.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada sürücü hafif yaralanırken, otoyol görevlileri olayı sağlık ekiplerine bildirdi.
Sürücü, ayakta tedavi edilmesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Riva kavşağı mevkiinde yumurta yüklü kamyon devrildi VİDEO
YUMURTALARI FİRMA PERSONELİ TOPLADI
Otoyola saçılan ve içlerinde sağlam olduğu da bilinen yumurtalar, firma çalışanları tarafından tek tek ayıklanarak başka bir kamyonete yüklendi.
Devrilip yan yatan tır drone ile havadan görüntülendi.