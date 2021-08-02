Rıza Kayaalp kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olan Rıza Kayaalp'in biyografisi..

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya kazandı. Peki, Rıza Kayaalp kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar..

Rıza Kayaalp, altın madalya mücadelesi için grekoromen stil 130 kiloda rakibi Eduard Popp'u yenerek yarı finale yükseldi.

Kayaalp, yarı finalde 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda karşılaştığı 38 yaşındaki Kübalı rakibi Mijain Lopez Nunez ile olan mücadelesini kaybetti.

Bunun üzerine bronz madalya mücadelesine çıkan Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda İranlı Amin Mirzazadeh'i 7-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Peki, Rıza Kayaalp kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar..

RIZA KAYAALP KİMDİR?

Rıza Kayaalp, Yozgat'ın Kavurgalı köyünde 10 Ekim 1989 tarihinde dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından 2000 yılında, Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde güreşe başladı. İlk uluslararası madalyasını ise 2005 yılında 100 kiloda tüm rakiplerini yenerek, Yıldızlar Avrupa Şampiyonu olarak kazandı.

Aynı yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'ne transfer oldu. Burada, Olimpiyat Şampiyonu olan Mehmet Akif Pirim'in gözetmenliği ile hem spor hem de eğitim alanında hızla basamakları tırmandı. Kayaalp, 2006 yılında Yozgat Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazandı.

2008 Yaz Olimpiyatları'nda birinci turu bay geçen Kayaalp, 2. turda Litvanyalı rakibi Mindaugas Mizgaitis'le olan müsabakasında 3-1 yenilerek, Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

2009: Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 120 kiloda Akdeniz Şampiyonu oldu.

2009: Tiflis'te yapılan Gençler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.

2009: Ankara'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda Dünya Gençler Şampiyonu oldu.

2009: Herning'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

28. Uluslararası Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 110 kiloda altın madalya kazandı.

2011: İstanbul'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez'ı 2-0 (2-0, 2-0) yenerek, altın madalyanın sahibi oldu.

2012: Belgrad'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

2012: Londra'da düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 120 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

2015: Bakü'de düzenlenen 1. Avrupa Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda finalde Azerbaycanlı Sabahi Şariati'yi 3-1 yenerek, altın madalya kazandı.

2013: Budapeşte'de düzenlne Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde İranlı Amir Aziz Aliakbari'ye karşı 4-1 kaybetti.

Bronz madalya maçında İsveç'ten Johan Magnus Euren'i 3-0 kazanarak bronz madalya aldı.

Rıza Kayaalp'in madalyası, şampiyon İranlı Amir Aziz Aliakbari'nin dopingli çıkması üzerine gümüş madalyaya döndü.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Gymnastics Palace Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, finalde Kübalı Mijain Lopez ile karşılaştı. Rakibine 2-0 yenilerek, gümüş madalya aldı.

2015: ABD'nin Las Vegas kentinde düzenelenen Dünya Güreş Şampiyonası'na grekoromen stil 130 Kiloda Rıza Kayaalp, altın madalyanın sahibi oldu.

Finalde Kübalı Mijain Lopez Nunez ile karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 yenen millî güreşçi, altın madalyaya uzandı.

2016: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda final maçında Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile karşılaşan Kayaalp, skor 2-2 berabereyken rakibini tuşla yenerek, altın madalyaya ulaştı.

2016 Brezilya' nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen Yaz Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda Kübalı Mijain Lopez Nunez'e 6-0 yenilerek, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi'yi 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

Rusya Federasyonu'nun Kaspiysk şehrinde düzenlenen 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Rus Vitalii Shchur'u 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

2019: Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, Gürcü rakibini 3-0 yenerek üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

2019: Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo final karşılaşmasında, Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Volkswagen Arena'da 66.'sı düzenlenen Gillette - Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Rıza Kayaalp, Yılın Sporcusu kategorisinde birincilik kürsüsüne oturdu.

2019'un en iyisi olan milli sporcumuz ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen 2021 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya aldı.