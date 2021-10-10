30 metre yüksekliğinde olan ve 7 katlı olarak inşa edilen Rize Çay Çarşısı'nda çalışmaların sonuna gelindi. Türk çayının tanıtılacağı çarşı için, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

Rize'nin sembolü olmaya hazırlanan ve çayın yolculuğunun anlatılacağı Çay Çarşısı'nın inşaatı devam ediyor.

9 bin 500 metrekarelik alanda kurulan Çay Çarşısı'nda Türk çayı başta olmak üzere her çeşit çayın satışı ve tadımı yapılacak.

Çarşının içerisinde satış reyonlarıyla birlikte Rize bezi, bakır işlemeciliği, yöresel yemekler, taş değirmen, kemer köprü gibi kültürel öğeler yer alacak.

İnce belli çay bardağına benzeyen çarşı için Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvuru yapılırken, binada çay terası ve çayın topraktan bardağa kadar olan serüvenini anlatan 13D çay sinemasıyla birlikte seyir terası yer alacak.

"GUİNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRMESİ BİZİM İÇİN GURUR OLUR"

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, çay bardağı binasıyla kentin sembolü olan çayı simgelediklerini belirterek 'Çay Çarşısı'nın turizme değer katacağını söyledi.

Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurduklarını ifade eden Erdoğan, “Yıl sonuna doğru Guinness’ten kontrol için gelecekler. Biz onlara yapının genel durumundan bahsedeceğiz.

Bunu başarabilirsek, Rize’den bir yapının Guinness Rekorlar Kitabı içerisine girmesi bizim için gurur kaynağı olacaktır. Nisan-Mayıs aylarında netleşmiş olur” ifadelerini kullandı.

Rize Çay Çarşısı Guinness’e aday ViDEO

"TURİZME KATKISI OLACAK"

Çay bardağı binasının Rize’nin tanıtımı açısından sembol olacağını belirten Erdoğan, “Binamızı kültürümüze yerleşen ince belli çay bardağı şeklinde tasarladık.

Bu bardağı burada gören insanlarımız geceli gündüzlü ışıklandırmasıyla beraber orada bir selfie çekmeden, sosyal medyada paylaşmadan gitmeyecek.

Çay bardağı Rize’nin tanıtımı açısından bir sembol olacak, turizme katkısı olacak.” dedi.

"DEMİNİ FAZLA KAÇIRMIŞLAR"

Rize’de vatandaşlar da çay bardağı binası için ilginç yorumlarda bulundu. Bina önünde fotoğraf çektiren Salih Can Keskin, "Çay bardağı binası Rize'nin güzel bir simgesi oldu. Paris’in Eyfel Kulesi varsa, bizim çay bardağımız var.

Bizim en çok kullandığımız ince belli çay bardağı olmuş ama sanki biraz demini fazla kaçırmışlar. Guinness Rekorlar Kitabı'na girerse namı her yerde duyulmuş olur” diye konuştu.





"BİNA HOŞUMUZA GİTTİ"

Naciye Arıkan Horoz ise "Rize’miz için çay çok önemli. Çayın simgesi olan çay bardağı şeklinde yapılmış bina çok iyi bir fikir. Çok hoşumuza gitti.

Camları takılınca biraz koyu oldu demini sanki fazla kaçırdılar ama çok güzel oldu. Daha bina açılmadan sosyal medyada yoğun ilgi görüyor." dedi.