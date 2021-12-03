Rize güvercinleri besleyen simitçiye Güvercin Baba adı takıldı

Kuşlara olan sevgisi ve merhameti nedeniyle elleriyle besleyen 65 yaşındaki simitçi, bölgede Güvercin Baba adıyla anılıyor.

Rize'nin merkezine bağlı Tophane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde simitçilik yapan 65 yaşındaki Şefik Uçar'ın tezgahı, her sabah güvercinlerle doluyor.

13 yıldır her sabah tezgahına konan güvercinleri besleyen simitçi, güne güvercinlerle başlıyor.

"GÜVERCİNLER DE BENİ SEVİYOR"

Tezgah açtığı caddede ‘Güvercin Baba’ ismiyle anılan Şefik Uçar, “Her gün bu güvercinleri besliyorum. 13 yıldır buradayım, bende 13 yıldır besliyorum onları. Mısır ekmeği, simit kırıntısı, o gün ne bulursam onunla besliyorum onları. Güvercinler de beni seviyor her sabah 8.00’da, 10.00’da burada toplanıyorlar” dedi.

"ELİMDEN YİYEN OLUYOR"

Vatandaşların kuşlar sayesinde kendisine ‘Kuşçu baba’ veya ‘Güvercinci baba’ diye seslendiğini dile getiren Uçar “Vatandaşlar görüp yanıma geliyorlar ‘Kuşçu baba kuşları yediriyor’ diyorlar. Vatandaşlar da bunların sayesinde bana ‘Güvercinci baba, kuşçu baba, simitçi dayı’ diye sesleniyor. Elimden gelse sadece kuşları değil, hayvanların hepsini beslerim. Hayvan bu sonuçta, ne kadar alıştırırsan o kadar yanına gelir. Yaklaşırlar sana. Kar yağdığında yerde bir şey bulamayınca elimden bile yiyen oluyor” ifadelerini kullandı.

"NE KADAR YEDİRİRSEN YEDİR DOYMAZLAR"

Hayvanların herkes tarafından sevilmesini istediğinin altını çizen Uçar sözlerine “Herkes hayvanları sevsin. Bunları cenabı Allah yerde olan kırıntıları yemesi için yaratmış. İnsanlar günaha kalmasın diye. Ne kadar yedirirsen yedir doymazlar.” şeklinde devam etti.

"İNSANOĞLUNUN HEM DÜNYALIĞINI HEM AHİRETİNİ KAZANMASI LAZIM"

Hasan Kaya isimli esnaf ise Şefik Uçar’ın lakabı olan Güvercin Baba ismini hakkı ile yerine getirdiğini dile getirerek “Şefik dayımız yıllardan beri burada simit tezgahında Rizelilere hizmet veriyor. Artı kuşlara her sabah burada gelir yem atar. Kuşlar da onu bekler. Herkes gelir rızkını alır burada. Şefik dayı emeklilere de her yönüyle bir örnek teşkil ediyor. İnsanoğlunun ölene kadar hem dünyalığını hem ahretliğini kazanması lazım. Biz cadde esnafı olarak ona ‘Güvercin baba’ lakabını taktık. Bu güzel bir lakap ve o da bunu hakkı ile yerine getiriyor.” diye konuştu.

"ALLAH ŞEFİK DAYIMIZDAN RAZI OLSUN"

Bir başka cadde esnafı Hasan Tahsin Delibalta da “Bizim kendisinden gayet memnunuz. Sevdiğimiz, emekli bir ağabeyimiz. Emekliliğini burada geçiyor. Kendisinde çok güzel bir hayvan sevgisi var. Kuşları da burada besliyor. Allah Şefik dayımızdan razı olsun” şeklinde konuştu.