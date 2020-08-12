Rize özlemini İstanbul'daki bahçesinde gideriyor

4-5 senedir Rize'ye gidemediğini belirten Emine Çalışkan, Sarıyer'de kendini memleketinde hissettiğini söyledi.

İstanbul Sarıyer'de yaşayan 58 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Çalışkan, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmaması üzerine zamanının çoğunu evlerinin bahçesinde geçiriyor.

Memleketi Rize'ye duyduğu özlemi bahçesinde meyve sebze yetiştirerek gideren Çalışkan, 1980'li yıllarda İstanbul'a taşındıklarını anlattı.

KARA LAHANA, MISIR, SALATALIK...

Sarıyer'deki bahçesinde domates, salatalık, biber, fasulye, kara lahana, mısır, patlıcan gibi birçok ürün yetiştirdiklerini dile getiren Çalışkan, çocukları ve torunlarıyla bahçede vakit geçirdiğini söyledi.

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"KENDİMİ RİZE'DE HİSSEDİYORUM"

Çalışkan, bahçesinin pandemi sürecinde kendisini motive ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bahçeyle uğraşmak bana çok iyi geliyor, bir terapi gibi. Yeşil sebzemi ekiyorum, sonra komşulara hediye ediyorum. Boğaz manzarası, deniz karşımızda. Buralarla uğraşmak benim çok hoşuma gidiyor. Burası Karadeniz'e benzediği için daha çok hoşuma gidiyor. Burada kendimi Rize'de hissediyorum. Zaten Rize'ye 4-5 senedir gidemiyordum, Rize özlemimi burada gideriyorum."

Bahçenin ortasındaki karavanda yemek hazırlayıp, çay demleyen ve kendi elleriyle yaptığı çardakta oturarak mola veren Çalışkan, yaşadığı yeri Karadeniz'e benzettiğini ifade etti.