Özel Haber

Karadeniz'in yeşil cenneti Rize, turizm pastasındaki payını artırmak için kolları sıvadı.

Yeşil ve mavinin buluştuğu kıyıları ve engin zirveleriyle dikkat çeken Rize, aynı zamanda kar düşme zamanı ve kalınlığı bakımından eşsiz bir öneme sahip.

Engebeli arazileri ile ekstrem doğa sporları için eşsiz bir coğrafyaya sahip şehirde hem su hem doğa hem de kış sporları aynı anda yapılabiliyor.

Şehrin bu potansiyelini büyütmek için çalışmalar yürütülürken Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

DOĞA SPORLARININ FORMULA-1'İ: UTMB

Rize'nin eşsiz coğrafi özelliklerine, doğa, su ve kış sporları için elverişliliğine değinen Baydaş şöyle konuştu:

"Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) dünyanın doğa sporları ile ilgili en önemli organizasyonudur. UTMB ekibiyle burada spor turizmi çalıştayı yaptık. Orada doğa sporları ile ilgili bir çalışma grubu oluşturduk.

50-100-200 kilometrelik mesafeler yapan dağ koşu grupları var. Yaklaşık 8 ay müzakere yaptık. Onlar geldiler burada yer incelediler parkur belirlediler ve Ayder'de başlayıp Ayder'de bitecek yaylaları kapsayacak, 100 kilometrelik bir doğa koşusu organizasyonunu takvimlerine aldılar.

Motor sporlarında Formula-1 neyse doğa sporlarlarında UTMB odur. İşi bilenlerin bildiği bir organizasyondur. 2025-2030 arasındaki 5 yıllık takvim onaylandı.

HER SENE EYLÜL AYINDA 2 BİN SPORCU GELECEK

Her sene eylül ayının sonunda dünyanın her yerinden, şu an bin civarı sporcu da kayıt yapmış durumda... 2 bin ile sınırlayacağız. O 2 bin sporcu gelecek, konaklayacak, belirlenen parkuru koşacak... Bunun çok ciddi bir tanıtım ve reklam etkisi var. Bütün şehri buna hazırlamaya çalışıyoruz.

"YAKIN COĞRAFYADA EN ERKEN KAR DÜŞEN BÖLGE"

Kaçkar Dağları'nın merkezindeyiz. 3 bin 900 metrelik zirveler şehrimiz sınırlarındadır. Buranın bir güzelliği de şu. Buranın en önemli özelliği de yakın coğrafyada bu rakımlarda en erken kar düşen bölge olması.

Denizden nemin etkisi ile yaylalarda hemen kar yağışı başlar. Bu sene 19 Ekim'de kar yağışı başladı.

19 Ekim'de hatta kasım ayında Türkiye'nin hiçbir yerinde ve kayak merkezinde kar yokken bizde, yaylalarda dağlarda, en önemlisi 1800-2000 rakım arasında 1-15,-2 metre kar vardı.

KAYAK TESİSLERİ SEZONU ARALIKTA AÇIYOR, RİZE'DE İLK KAR EKİMDE

Kayaklı Koşu Milli Takımımız Ekim ayında şehrimizde kamp yapıyor. Çünkü Türkiye'nin hiçbir yerinde bu mevsimde kar yok. Çok güzel kayak tesislerimiz var.

Çok ciddi yatırımlar yapıldı, birçok kayak tesisimiz var ama birçoğu sezonunu Aralık ayında açabiliyor. Bazı yerler suni karlamayla sezonu açıyor.

Burada doğal bir kar örtüsü var. Biz bu doğal kar örtüsünü tesisleşme ve altyapı ile özellikle kış turizminin hizmetine sunma niyetindeyiz.

TURİZM 12 AYA YAYILACAK

Turizmimiz yayla ve yaz turizmi ağırlıklıyken biz bunu 12 aya ve özellikle doğal avantajımız olan kış turizmine kaydırma niyetindeyiz. buna yönelik altyapı adımları atıyoruz. Odak noktaları belirliyoruz.

Galer Düzü, hemen Ayderin yukarısında odak noktalarımızdan biridir. Handüzü de odak noktalarından biridir.

Bunların ikisiyle de hem yol hem altyapı ve makina ekipmanıyla ilgili ciddi eksikleri tamamladık, tamamlıyoruz. İnşallah gelecekte sıklıkla adını duyacağımız örnek tesisler olacak.

HAVAALANINDAN 45 DAKİKA MESAFEDE KAYAK

Bunu neden şimdi vurguluyoruz. Çünkü şimdi artık havalimanımız var. havalimanına indiğinizde 45 dakika içinde Ayder'e, Galer Düzü'ne veya Handüzü'ne ulaşabilme mesafesinde olacaksınız.

Ekstrem sporlara zemin hazırlayan çok güzel bir doğa var. Heliski onlardan birisi. Rafting onlardan bir tanesi, dağ kayağı onlardan bir tanesidir, kayaklı koşu onlardan bir tanesidir.

ŞUBAT AYINDA AYNI ANDA KIŞ, SU, DOĞA SPORLARI

Geçen yıl şubat ayında biz bir yanda kayak yaparken bir yanda kano-kürek yapıyorduk bir yanda da rafting yapıyorduk.

Yani aynı anda yarım saatlik mesafelerde hem kış hem su hem doğa sporlarının yapılabildiği benzersiz bir coğrafya burada mevcut.

Bu zemini oluşturmaya ve öne çıkartmaya çalışıyoruz."