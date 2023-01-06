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    Rize ve Artvin için yoğun kar yağışı beklentisi

    Meteoroloji, Rize ve Artvin çevrelerinde yaşayan vatandaşları kuvvetli kar yağışı konusunda uyardı.
    • 06.01.2023 - 13:00
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    Rize ve Artvin için yoğun kar yağışı beklentisi

    Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı hakim.

    Yazdan kalma günlerin yaşandığı ülkemizde Doğu Karadeniz kıyılarına kar geliyor.

    AA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

    Şiddetli kar için uyarı yapıldı

    Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kilogram/metrekare), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kilogram/metrekare), iç kesimlerde yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

    Açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla, ulaşımda aksama, sel, su baskını ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

    Rize ve Artvin için yoğun kar yağışı beklentisi #1


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