Rize ve Artvin için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin için uyarıda bulundu.
Açıklamaya göre, iki kentte şiddetli sağanak, yükseklerinde ise yoğun kar bekleniyor.
Tahminler, bu gece saatlerinden itibaren Rize ile kuzey ilçeleri başta olmak üzere Artvin'de çok kuvvetli ve şiddetli sağanak görüleceğini söylüyor.
Yoğun kar yağışı uyarısı
Yağışlar bu gece 1500 metre üzerindeki, yarın ise havanın soğumasıyla 900-1000 metre üzerindeki kesimlerde yoğun kar şeklinde olacak.
Kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerinde olması bekleniyor. Yağışlar, salı akşamı etkisini kaybedecek.
Olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi
Sel, heyelan, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Fırtına bekleniyor
Öte yandan Doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği kaydedildi:
Doğu Karadeniz’de rüzgarın (20.11.2023) pazartesi ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (50-88 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
Fırtınanın, (21.11.2023) salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
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