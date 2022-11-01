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    Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin'in kuzey ilçelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu. Vatandaşlar, su baskını ve heyelan gibi olaylara karşı uyarıldı.
    • 01.11.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 13:37
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    Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor

    Yurt genelinde sonbahar yağmurları başladı.

    Batıda yazdan kalma son günler yaşanırken Doğu Karadeniz bölgesinde yağışlı hava etkisini gösterdi.

    Kuzey ilçelerinde etkili olacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu.

    Açıklamaya göre, iki kentin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli  sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Rize ve Artvin de kuvvetli yağış bekleniyor #1

    Karla karışık yağmur bekleniyor

    Yağışların, 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar uyarıldı

    Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel ve yıldırıma karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Rize ve Artvin de kuvvetli yağış bekleniyor #2


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