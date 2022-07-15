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    Rize'de 13'üncü Formulaz heyecanı

    Rize'nin yöresel tahta arabaları ile yarışların yapıldığı ve dünya çapında bir üne kavuşan Formulaz yarışı bu hafta sonu 13. kez yapılacak.
    • 15.07.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 14:14
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    Rize'de 13'üncü Formulaz heyecanı

    Karadeniz'in dünya çapında en büyük markalarından biri olma yolundaki Formulaz heyecanı bu sene de geldi çattı.

    Karadeniz Bölgesi'nin gelenekselleşen ve her geçen sene dünyada da bilinirliği artan tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, bu yıl 13. kez Rize’de gerçekleşecek.

    Heyecan dorukta

    İHA'nın haberine göre Red Bull, Formulaz Derneği ve Tunca Belediyesi'nin birlikte düzenleyeceği Red Bull Formulaz, bir kez daha kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz ve heyecan dolu anlar yaşatacak.

    18 yaş üstü herkesin katıldığı Red Bull Formulaz’a Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

    Red Bull Formulaz’la ilgili detaylı bilgilere ise RedBull.com/formulaz adresinden ulaşılabilecek.

    Rize de 13 üncü Formulaz heyecanı #1

    Fren yok, kara lastik ayakkabı var

    Tamamı tahtadan ve el yapımı olan araçların boyutları 170 x 70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu ve dört tekerleği bulunması şart olan araçlarda, tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamayacak.

    İçlerinde motor bulunmayan araçlar, yerçekimi ile yokuş aşağı hareket edecek. Red Bull Formulaz’ın, Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabı olacak.

    Rize de 13 üncü Formulaz heyecanı #2


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