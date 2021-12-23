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- Rize'de 283 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Rize'de 283 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
12 ilçede kar nedeniyle kapanan 283 köy yolunun ulaşıma açıklması için iş makineleriyle yollar temizleniyor.
- DHA
- 23.12.2021 - 11:39
Rize'de etkili olan kar yağışı, yükseklerdeki köylerin yanı sıra iç kesimleri de beyaza bürüdü.
Gece şiddetini artıran yağış sonrası kar kalınlığı, yer yer 1 metreyi geçti.
YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
12 ilçede 283 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Rize Valiliği'nce alınan kararla eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İl Özel İdaresi ekipleri, 73 kişilik personelle yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışıyla güzel manzaralar da ortaya çıktı.