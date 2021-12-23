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    Rize'de 283 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

    12 ilçede kar nedeniyle kapanan 283 köy yolunun ulaşıma açıklması için iş makineleriyle yollar temizleniyor.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 11:39
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    Rize'de 283 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

    Rize'de etkili olan kar yağışı, yükseklerdeki köylerin yanı sıra iç kesimleri de beyaza bürüdü.

    Gece şiddetini artıran yağış sonrası kar kalınlığı, yer yer 1 metreyi geçti.

    YOLLARIN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    12 ilçede 283 köy yolu da ulaşıma kapandı.

    Rize Valiliği'nce alınan kararla eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İl Özel İdaresi ekipleri, 73 kişilik personelle yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışıyla güzel manzaralar da ortaya çıktı.

    Rize de 283 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı #1


    Rize de 283 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı #2

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    Rize de 283 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı #5

    Rize de 283 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı #6

    Rize de 283 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı #7

    Rize de 283 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı #8

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