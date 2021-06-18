Düzenlenen arabalı sinema etkinliğine birçok vatandaş katıldı. Gelen kamyonetlerden birinin kasasında oturma gurubu olduğu görüldü.

Rize’de, koronavirüs önlemleri göz önüne alınarak açık bir otoparkta arabalı sinema etkinliği düzenlendi.

Meydana kurulan dev ekranda ‘Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu’ filmini izlemek isteyen vatandaşlar, araçları ile alanı doldurdu.

Belediye tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Birçok ailenin yanında termosla çay getirdiği görüldü.

Etkinliğe gelen bir ailenin, kamyonetin kasasına kurulan oturma grubu ise dikkat çekti.

“OTURMA ODASINI KAMYONA KOYUP GETİRDİK”

Etkinliğe kamyonetle gelen İbrahim Kaya, "Arabalı sinema var dediler biz de oturma odasını kamyona koyup getirdik. Sehpamız ve halımız bile var. Semaver de getirecektim ama duman çıkar hoş olmaz diye getirmedik. Çok eğleniyoruz.” ifadelerini kaydetti.

Ata Kurt isimli bir vatandaş ise, “Arkadaşlar sinemaya gidiyoruz dedi, geldik, evi getirmişler buraya. Koltuğa oturmak da bana nasip oldu, yerimi buldum, keyfim yerinde.” diye konuştu.

Rize’de arabalı sinema etkinliğine geniş katılım VİDEO

“ÇAY OLMADAN OLMAZDI”

Recep Albayrak, “Çayımız olmadan olmazdı, termosu doldurduk, şimdi hem filmi izliyoruz hem de çayımızı içiyoruz, patlamış mısır da var. Yine böyle etkinlikler bekliyoruz.” sözlerini kaydetti.

“ÇAY TOPLAMAYI ERKEN BİTİRDİM, BURAYA GELDİM”

Remziye Karaali ise, "Çay toplamayı erkenden bitirdim, buraya geldim. Filmd e çok güzel zaten. Benim içinde değişik bir etkinlik oldu.” dedi.

“BU TARZ ETKİNLİKLERE ÖZLEM OLDU”

Filmi izleyenler arasında yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu da yer aldı. Alemdaroğlu, “Şehrimizin farklı etkinliklerle renklenmeye ihtiyacı var. Pandemi sürecinde bu tarz etkinliklere özlem oldu. Arabalı sinema etkinliğinin ilki gibi ikincisi de yoğun katılımla gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.