Haberler



Yaşam



Rize'de Arap turizmciler en iyi mıhlamayı yapmak için yarıştı

Rize'de Arap turizmciler en iyi mıhlamayı yapmak için yarıştı Rize'de turizm sezonu öncesi Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Kuveyt'in olduğu Körfez ülkelerinden gelen turizmciler, yöresel lezzetlerden olan mıhlama yapmak için tezgahın başına geçti.