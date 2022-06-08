Rize'de ayılar, yol kenarında kavga etti

Rize'de ayılar, yol kenarında kavga etti

İkizdere ilçesinde kavga eden ayılar, görenleri şaşkına çevirdi.

İki ayının kavgası, kameraya yansıdı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde ayılar, yol kenarında kavgaya tutuştu.

Ayılar yola indi

İlçeye bağlı Tulumpınar köyü mevkisinde iki ayı, Rize-Erzurum kara yolu kenarına indi.

Söz konusu güzergahta yolculuk yapan vatandaşlar, kavga etmeye başlayan ayıları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yol kenarında kavga anı kamerada

Kara yolundaki trafiğe rağmen kavga etmeyi sürdüren ve görenleri hayrete düşüren ayılar, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Rize'de yol kenarında kavga eden ayılar kamerada ViDEO