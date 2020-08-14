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    Rize'de Beril'in oyun hamuru isteği geri çevrilmedi

    Pazar ilçesinde kızı için oyun hamuru isteyen Murat Yemiş'in isteğini, Jandarma ekipleri yerine getirdi.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 14:35
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 14:35
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    Rize'de Beril'in oyun hamuru isteği geri çevrilmedi

    Rize'de Jandarma ekipleri, örnek bir harekete imza attı.

    Pazar ilçesine bağlı Yemişli köyündeki evinde karantinada olan Murat Yemiş, jandarmayı arayarak 5 yaşındaki kızı Beril’in oyun hamuru istediğini, ancak dışarı çıkamadığı için alamadığını söyledi.

    JANDARMA, OYUN HAMURU ALDI

    Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, satın aldığı oyun hamurunu gittikleri köyde küçük kıza teslim etti.

    ASKER SELAMI VERDİ

    Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan Beril, asker selamıyla jandarma ekiplerine teşekkür etti. Sosyal medyada paylaşılan o anlara ait görüntüler ilgi gördü.

    Rize de Beril in oyun hamuru isteği geri çevrilmedi #1

    Rize de Beril in oyun hamuru isteği geri çevrilmedi #2

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