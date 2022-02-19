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    Rize'de bir kişi bacağı kırılan kuzusunu hastaneye götürdü

    Rize'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzusunu Devlet Hastanesi’ne getiren vatandaş ilgi odağı oldu.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 20:17
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    Rize'de bir kişi bacağı kırılan kuzusunu hastaneye götürdü

    Rize'nin Çayeli ilçesi Beyazsu köyünde meydana gelen olayda Ahmet Enisoğlu isimli kişi, yem vermek için kuzularının yanına gittiğinde birisinin ayağının kırık olduğu gördü.

    BACAĞI KIRILAN KUZUSUNU HASTANEYE GÖTÜRDÜ

    Veteriner bulamaması nedeniyle kuzusunu Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi’ne getirdi. Hastanede sağlık ekiplerince kuzunun çekilen röntgeni sonucunda ayağınının kırık olduğu anlaşıldı.

    Yapılan müdahaleyle taburcu edilen kuzunun sahibi Enisoğlu, sağlık çalışanlarına ve hastaneye gitmesi için yönlendirme yapan İl Tarım Müdürlüğüne teşekkür etti.

    "SAĞOLSUNLAR RÖNTGENİNİ ÇEKTİLER, BANDAJINI,ALÇISINI YAPTILAR"

    Ahmet Enisoğlu, yaptığı açıklamada, hastaneye gider gitmez sağlıkçıların kuzu ile özenle ilgilendiğini belirterek, "Bu sabah indik ahıra, baktım ki bu yatıyor, kalkamıyor. Kalktıysa topallıyor. Fark ettim ki ayağı kırık. Hemen aldık Çayeli Devlet Hastanesi’ne götürdük. Sağ olsunlar, röntgenini çektiler, bandajını, alçısını yaptılar. Kuzumuzu aldık geldik. Kuzuyla bizi hastanede görünce şaşırdılar, ama yapacak bir şey yok. Burası hastane neyin geleceği belli olmaz. 10-15 gün sonra kalkacak yürüyecek." dedi.

    Rize de bir kişi bacağı kırılan kuzusunu hastaneye götürdü #1

    "ZATEN YAVAŞ YAVAŞ YEME GEÇTİ"

    Kuzunun bakımını evde kendi elleriyle yapacaklarını belirten Enisoğlu, "Çünkü bu annenin altına gidemez. Gidemediği için inek sütüyle beslenecek. Zaten yavaş yavaş yeme geçti. Hem inek sütü hem yem hem maması evde bakacağız alışkınız biz" ifadelerini kullandı.

    Rize de bir kişi bacağı kırılan kuzusunu hastaneye götürdü #2

    Rize de bir kişi bacağı kırılan kuzusunu hastaneye götürdü #3


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