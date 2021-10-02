Rize'de bu sene çay toplamaya yabancı işçiler gelmedi, para Türkiye'de kaldı

Koronavirüs nedeniyle Gürcistan uyruklu işçiler, çay toplamak için Rize'ye gelemedi. Bunun üzerine tarlaya giren Rizeliler çayları toplarken, 100 milyon dolara yakın para ise yurt içinden çıkmadı.

Koronavirüs nedeniyle seyahatin azalması, Rizeli vatandaşları çay tarlalarına soktu.

Sarp Sınır Kapısı'nın kapalı olmasından dolayı Gürcistan'dan işçi gelmeyince, Rizeliler çaylarını kendileri topladı.

Akraba, komşu ve tanıdıklar bir araya gelerek imece usulü çay toplarken, 100 milyon dolara yakın para ise Türkiye'de kaldı.

"PARA VATANDAŞIN CEBİNDE KALDI"

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan “Yaklaşık 2 yıla yakındır bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu bazı konularda bize çok zorluklar getirmiş olsa bile bazı konularda faydaları oldu.

Mesela bölgemize yabancı işçinin gelişi olmadı. Gürcü vatandaşlarımız gelirdi, yaklaşık 1000 kişi. Burada çalışır, para kazanır, memleketine getirirdi. Geçen yıl ve bu yıl bu olmadı.

Bunun yaklaşık tespiti 100 milyon dolar civarlarında bir rakamdı. Bölgemizde kalmıyordu bu para ama kalıyormuş gibi görünüyordu. Aslında direk kayıtsız olarak yurt dışına çıkıyordu. Şimdi bu para bölgemizde kaldı, vatandaşın cebinde kaldı” ifadelerini kullandı.

"ARTIK HERKES ÇAY TOPLAMAYI ÖĞRENDİ"

Senegal, Gambiya gibi uyrukları olan çay işçilerine de değinen Erdoğan “Dışarıdan gelen yine kısmi insanlar oluyor. Arap yarımadası veya Afrika Kıtası’ndan gelen ya da burada öğrenci olanlar. Artık herkes çay toplamasını öğrendi. Ama bunlar bir yekûn tutmuyor.” dedi.

"GÜZLE BİR SÜREÇ YAŞIYORUZ"

Pandeminin imece usulü yardımlaşmayı yeniden canlandırdığını da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan “Eskiden imece usulü vardı. Hastalarımıza, ihtiyaçlılarımıza yardım edilir onun ihtiyaçları görülür. Şimdi ihtiyacı olan komşumuzun tarlası yapılıyor, çayı toplanıyor.

Eski imece usulünün tekrar ortaya çıkması hem gençlerimize eskiden yaşanmış olan bu duyguyu tattırıyor hem de bizim için ürünün dalda kalmasını önlüyor. Güzel bir süreç yaşanıyor” şeklinde konuştu.