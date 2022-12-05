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    Rize'de buz tutan dereye giren şahıs kamerada

    Kentteki bin 800 rakımdaki Elevit Yaylası'na giden vatandaş, buz tutan dereye girerek o anları kayıt altına aldı.
    • 05.12.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 16:13
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    Rize'de buz tutan dereye giren şahıs kamerada

    Yurt genelinde kış mevsimi etkisini artırmaya başladı.

    Birçok kentte, yağmurlu havalar yerini kar yağışına bıraktı.

    Dere buz tuttu

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde de şiddetini artıran kar yağışı bölgeyi olumsuz etkiledi.

    Öte yandan kentteki bin 800 rakımdaki Elevit Yaylası'ndaki derenin buz tuttuğu görüldü.

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    Dereye girerek yüzdü

    Hasan Önder isimli bir vatandaş da, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği 'karda yüzme' etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdi.

    Adeta buz tutan dereye girerek yüzen Önder, o anları saniye saniye kaydetti.

    İHA'nın aktarımına göre; görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

    Rize de buz tutan dereye giren şahıs kamerada #1

    Rize de buz tutan dereye giren şahıs kamerada #2


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