Dolar
7.9113
-0.0984%
Euro
9.3063
0.0042%
Altın
1906.49
0.8116%
Borsa
1187.99
1.1313%
G. Altın
485.978
0.9203%
Bitcoin
90948.58
0.1555%
EXEN Coin
12.14
-2.61%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Rize'de çay bahçesine düşen boğa, vinçle kurtarıldı

    Kamyonete bindirildiği sırada sahibinin elinden kaçan boğa, çay bahçesine düştü. Bahçede mahsur kalan boğa, itfaiye tarafından vinçle kurtarıldı.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 16:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de çay bahçesine düşen boğa, vinçle kurtarıldı

     

    Rize Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi’nde Sinan Akbulut’un kamyonete bindirmek istediği boğa, sahibinin elinden kaçarak yuvarlandığı yamaçtan düştü.

    Boğa, sahibi ve yakınlarınca bulunduğu yerden çıkarılamayınca itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, boğa için kurtarma çalışması başlattı.

    VİNÇLE KURTARILDI

    Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halata bağlanan boğa, kontrollü bir şekilde vinçle bulunduğu yerden alınarak, yola çıkartıldı.

    Rize'de çay bahçesine düşen boğa, vinçle kurtarıldı VİDEO

    DURUMU İYİ

    Veteriner hekim kontrolünden geçirilerek, sahibine teslim edilen boğanın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Rize de çay bahçesine düşen boğa, vinçle kurtarıldı #1

    Rize de çay bahçesine düşen boğa, vinçle kurtarıldı #2

    Rize de çay bahçesine düşen boğa, vinçle kurtarıldı #3

    Rize de çay bahçesine düşen boğa, vinçle kurtarıldı #4

    Rize de çay bahçesine düşen boğa, vinçle kurtarıldı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir