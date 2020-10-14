Kamyonete bindirildiği sırada sahibinin elinden kaçan boğa, çay bahçesine düştü. Bahçede mahsur kalan boğa, itfaiye tarafından vinçle kurtarıldı.

Rize Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi’nde Sinan Akbulut’un kamyonete bindirmek istediği boğa, sahibinin elinden kaçarak yuvarlandığı yamaçtan düştü.

Boğa, sahibi ve yakınlarınca bulunduğu yerden çıkarılamayınca itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, boğa için kurtarma çalışması başlattı.

VİNÇLE KURTARILDI

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halata bağlanan boğa, kontrollü bir şekilde vinçle bulunduğu yerden alınarak, yola çıkartıldı.

Rize'de çay bahçesine düşen boğa, vinçle kurtarıldı VİDEO



DURUMU İYİ

Veteriner hekim kontrolünden geçirilerek, sahibine teslim edilen boğanın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

















