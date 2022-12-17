Rize'de çekilen düğün fotoğrafına ABD'den ödül

Fotoğraf sanatçısı Ali Fuat Sarı'nın 2 bin 500 rakımlı Eğzar Yaylası’nda, gelin ve damat için çektiği düğün fotoğrafı, ABD'de düzenlenen fotoğraf yarışmasında onur ödülüne layık görüldü.

Rize'nin Çayeli ilçesinde fotoğraf sanatçısı Ali Fuat Sarı, Kaçkar Dağları’nda yer alan, 2 bin 500 rakımlı Eğzar Yaylası’nda, kaya üzerinde gelin ve damat için düğün fotoğrafları çekti.

Sarı, karlı dağ zirveleri ve yeşil yamaçların arka fonda kaldığı fotoğraf karesi ile ABD'de düzenlenen 'International Photography Awards' adlı fotoğraf yarışmasına katıldı.

Sarı, 'portre-düğün' kategorisinde onur ödülüne layık görüldü.

"Fotoğrafın uluslararası bir dili var"

Fotoğraf sanatçısı Ali Fuat Sarı, Türkiye’yi yurt dışında temsil ettiği için mutlu olduğunu belirterek "Ülkemizi yurt dışında temsil ettik. Mutluyuz, sevinçliyiz. Çok güzel bir dönüş aldık. Eğzar, karlı dağlar ve görüntü açısından fotografik zenginliğe sahip bir yayla. Bulut denizi, karlı dağlar gibi birçok öğeyi gelinlikle birleştirerek, estetik yönünü tamamlayarak, fotoğraflarımızda kullandık. Fotoğrafın uluslararası bir dili var. Güzel görüntüler elde ettik. Onlarda bunu fark edip, ödüle layık gördüler." diye konuştu.

"Yorucu oluyor ama karelerde muhteşem oluyor"

Yaylada fotoğraf çekmenin zor olduğunu anlatan Sarı, "Önceden yurt dışındaki insanların doğada çektiği fotoğrafları görürdük ama çiftlerimiz dışarıda fotoğraf çektirmek istemezdi, hep stüdyoda fotoğraf çektirmek isterlerdi. Biz onları ikna etmeye çalışırdık. Şimdiyse çiftlerimiz bizi ikna edip dışarı götürmeye çalışıyorlar. Yaylaya gitmenin tabi ki sıkıntıları oluyor. Bazen gelin arabanın camında makyajını yapıyor, bazen damat saçını aynada tarıyor. Işığın bütün saatlerini yakalayabilmek için sabahın erken saatlerinde hatta bazen gün doğmadan yola çıkıyoruz. Yorucu oluyor ama ortaya çıkan karelerde muhteşem oluyor." dedi.