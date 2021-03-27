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- Rize'de çiçek açan ağaçlar, karla kaplandı
Rize'de çiçek açan ağaçlar, karla kaplandı
Yüksek kesimde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte 76 köy yolu ulaşıma kapanırken, baharda açan çiçekler de karla örtündü.
- DHA
- 27.03.2021 - 17:27
- Güncelleme : 27.03.2021 - 17:33
Doğu Karadeniz’de soğuk ve yağışlı havalar etkisini sürdürüyor.
Bölgede soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Rize’de 76 köy yolu ulaşıma kapandı.
YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları ekipleri kardan kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.
ÇİÇEKLER KARLA ÖRTÜNDÜ
Çamlıhemşin ilçesinde baharla birlikte çiçek açan ağaç dalları beyaza büründü. İlçenin Mikron, Kavak, Sırt mahallelerinde erik ağaçları ve çiçekler karla kaplandı. Mahallelerde kar kalınlığı da 25 santimetreye ulaştı.