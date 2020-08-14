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    Rize'de cuma namazı yağmur altında kılındı

    Kentte başlayan yağmur, cuma namazı sırasında etkisini gösterdi.
    • AA
    • 14.08.2020 - 13:59
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 13:59
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    Rize'de cuma namazı yağmur altında kılındı

    Rize'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında Şeyh Camii avlusunda cuma namazı, sağanak altında eda edildi.

    Açık havada namaz kılmak için gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak yanlarında getirdikleri seccadeleri serip caminin dışında saf tuttu.

    Öğleden önce başlayan yağmur, namaz sırasında etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

    YAĞMUR ALTINDA NAMAZ

    Bazıları yanlarında getirdikleri şemsiyelerin altında namazını kılarken, kimileri ise iş yerlerinin önünde namazlarını eda etmeye çalıştı.

    Su birikintilerine rağmen bazı vatandaşların yerlerini değiştirmediği görüldü.

    Namaz öncesinde cemaattekilerin saf tutarken, sosyal mesafeye uydukları ve maskelerini taktıkları gözlendi.

    Rize'de cuma namazı yağmur altında kılındı ViDEO



    Rize de cuma namazı yağmur altında kılındı #1

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