Rize'de domuz için yapılan tuzağa ayı düştü

Rize'de domuz için yapılan tuzağa ayı düştü

İkizdere'de ormanlık alanda domuzları tutmak için kurulan düzeneğe takılan ayıyı fark eden köylüler ekiplere haber verdi. Takıldığı tuzaktan kurtarılan hayvan tekrar yaşam alanına bırakıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde çevrenin güvenliğini sağlamak amacıyla ormanlık alana çelik tel gererek belli bir düzenekle tuzak kuruldu.

Domuzlar için kurulan tuzağa takılan ayı çaresizce yardım bekledi.

Belli bir süre sonra durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

Olay yerine gelen 3 kişilik kurtarma ekibi, güvenlik önlemi altında tuzağın bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Talihsiz ayı kurtarıldı

Uyuşturucu iğne yardımıyla bayıltılan yavru ayı, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

Doğasına geri bırakıldı

AA'nın haberine göre, Veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirilen yavru ayı, olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta doğal yaşam alanına bırakıldı.