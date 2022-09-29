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    Rize'de domuz için yapılan tuzağa ayı düştü

    İkizdere'de ormanlık alanda domuzları tutmak için kurulan düzeneğe takılan ayıyı fark eden köylüler ekiplere haber verdi. Takıldığı tuzaktan kurtarılan hayvan tekrar yaşam alanına bırakıldı.
    • 29.09.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 17:45
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    Rize'de domuz için yapılan tuzağa ayı düştü

    Rize'nin İkizdere ilçesinde çevrenin güvenliğini sağlamak amacıyla ormanlık alana çelik tel gererek belli bir düzenekle tuzak kuruldu.

    Domuzlar için kurulan tuzağa takılan ayı çaresizce yardım bekledi.

    Belli bir süre sonra durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü harekete geçti.

    Olay yerine gelen 3 kişilik kurtarma ekibi, güvenlik önlemi altında tuzağın bulunduğu alanda incelemede bulundu.

    Rize de domuz için yapılan tuzağa ayı düştü #1

    Talihsiz ayı kurtarıldı

    Uyuşturucu iğne yardımıyla bayıltılan yavru ayı, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

    Doğasına geri bırakıldı

    AA'nın haberine göre, Veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirilen yavru ayı, olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta doğal yaşam alanına bırakıldı.

    Rize de domuz için yapılan tuzağa ayı düştü #2

    Rize de domuz için yapılan tuzağa ayı düştü #3

    Rize de domuz için yapılan tuzağa ayı düştü #4


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