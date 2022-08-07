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- Rize'de düğünde POS cihazı ile bahşiş alma kamerada
Rize'de düğünde POS cihazı ile bahşiş alma kamerada
Düğün konvoyunun önünü kesen damat Aygün Tula'nın arkadaşı Muharrem Gül, POS cihazı ile bahşiş aldı. Damat ve arkadaşının arasında geçen diyalog ise herkesi gülümsetti.
- 07.08.2022 - 18:34
- Güncelleme : 07.08.2022 - 19:17
Rize'de Aygün ve Handan Tula çifti, hayatlarını birleştirmek için evlilik kararı aldı ve düğün yapmaya karar verdi.
Düğünde gelenek haline gelen gelin arabasının yolunu kesip bahşiş isteme, damadın arkadaşı tarafından farklı bir şekilde yapıldı.
POS cihazı ile bahşiş aldı
Arkadaşının düğününde gelin arabasının önünü kesen Muharrem Gül, arkadaşından POS cihazı ile bahşiş istedi.
O anlar herkesi güldürdü
İHA'nın haberine göre; damat ve arkadaşının arasında geçen diyalog ise herkesi güldürdü.
Rize'de düğünde POS cihazı ile bahşiş alma kamerada ViDEO