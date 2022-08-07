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Rize'de düğünde POS cihazı ile bahşiş alma kamerada

Rize'de düğünde POS cihazı ile bahşiş alma kamerada

Düğün konvoyunun önünü kesen damat Aygün Tula'nın arkadaşı Muharrem Gül, POS cihazı ile bahşiş aldı. Damat ve arkadaşının arasında geçen diyalog ise herkesi gülümsetti.