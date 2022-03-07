Euro
15.68
0.69%
Dolar
14.42
1.44%
Altın
917.85
2.07%
Borsa
1997
0.33%
Bitcoin
567.505
0.36%
BTXN Coin
37.99
0.31%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Rize'de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediyesi

    Rize'de bir dernek tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediye edildi.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 18:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediyesi

    Rize'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik düzenlendi.

    60 YIL EVLİ OLAN ÇİFTLERE HEDİYE YASTIK

    Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) yönetimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla temsil ettikleri 2 ilçe ve köylerinde evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediye etti.

    Çiftler, kendilerini ziyaret eden dernek üyelerine teşekkür etti.

    "YENİ ÇİFTLERE ÖRNEK OLMAK İSTEDİK"

    SALVADER Başkanı Ali Toptan, "Giderek bozulan aile yapımız, örf ve adetlerimiz, kültürümüz, dini kurallarımız, geleneklerimize dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bu etkinliği yaptık. Evlilikte 60 yılını tamamlamış çiftlere eski zaman uzun yastıklardan hediye ederek, yeni çiftlere de örnek olmak istedik” dedi.

    Rize de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediyesi #1

    Rize de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediyesi #2

    Rize de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediyesi #3

    Rize de evlilikte 60 yılını dolduran çiftlere yastık hediyesi #4


    İlginizi Çekebilir

    Ters dubleks dairelerin özellikleri
    Emlak

    Ters dubleks dairelerin özellikleri

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji

    Ukrayna ve Rusya tarafları Antalya'da görüşecek
    Gündem

    Ukrayna ve Rusya tarafları Antalya'da görüşecek

    Görüş Bildir