Rize'de fındık bahçesinde sergi açtı

Koronavirüs döneminde evde sıkılan ressam, çizdiği kadın temalı resimleri fındık bahçesinde sergiledi.

Rizeli ressam, koronavirüs dönemini hobilerini yaparak geçirdi.

Fındıklı'nın Çınarlı köyündeki baba evinde kendine bir atölye oluşturan ressam Ayşe Uzunhasanoğlu Pirpir, 3 ay boyunca evden çıkmadan resim çizdi.

"AKLIMA GELDİKÇE ÇİZDİM"

Koronavirüs sürecinde kadın temalı 35 resim yapan sanatçı, pandemi sürecinde sanata sarılarak moral bulduğunu belirterek "Aklıma geldikçe çizdim ve bu süreçte baktım birçok eser ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu çalışmaları da sevenlerime göstermek için pandemi koşullarına uygun doğanın içerisinde, yeşil bir ortamda, kuş sesleri ile beraber bir sergi hazırladık. Bir yoğunluk oluşmaması için de arkadaşlarımı kısım kısım çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

YAĞMURA KARŞI ÖNLEM

Pirpir, ziyaretçilerine fındık bahçesine sergilediği kadın temalı resimleriyle ilgili bilgiler veriyor. Yoğunluk yaşanmaması için arkadaşlarını sırayla çağırdığını belirten Pirpir, "Karadeniz'de her an yağmur yağabileceği için de sergimizi kuruyoruz, kaldırıyoruz." cümlelerini kullandı.

DOĞA İLE BAŞ BAŞA SERGİ

Sergiyi gezen Çınarlı Köyü Muhtarı Nuriye Özbek de, "Sergiyi böyle ağaçların içerisinde doğa ile baş başa açmak çok güzel bir fikir. Biz de yapılan eserleri rahat rahat inceledik." dedi.









