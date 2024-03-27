Rize'de fırtına uyarısı! Sahilden uzak durun

DHA
Yurdun doğusu soğuk ve fırtınalı havaya teslim...
Doğu Karadeniz’de 2 gündür etkili olan fırtına, denizde dev dalgalar oluşturdu.
Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran fırtınayla birlikte yer yer 3 metreye kadar çıkan dalgalar, kıyı şeridini aşıp, Karadeniz Sahil Yolu'na kadar ulaştı.
Sahilden uzak durun uyarısı
Yetkililer, sahil şeridinden uzak durulması konusunda vatandaşlara uyarılar bulundu.
Trafik polisleri de Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalarını yoğunlaştırarak sürücüleri uyardı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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