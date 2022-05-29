Rize'de gelinlik fiyatı ortalama 5 bin TL

Pandeminin ardından düğünlerin artmasıyla birlikte gelinlik sektörü de hareketlendi. Rize'de gelinlik, bindallı, taç, duvak ve çiçek fiyatı ortalama 5 bin TL olarak ölçüldü.

Koronavirüs pandemisinin etki ettiği düğün sektöründen etkilerin kalkmasıyla birlikte gelinlikçilerde de hareket başladı.

Bu sezonda evlenmek isteyenlerin sayısı artarken, yaz ayları da piyasalara olumlu etki etti.

Düğün hazırlığında olan vatandaşların en çok rağbet gösterdiği işletmelerin başında ise düğün salonları, kuyumcular ve gelinlikçiler geliyor.

Gelinlik, bindallı, taç, duvak ve çiçek 5 bin TL

Rize'de gelinlik mağazası sahibi Osman Karali, "Daha sezona yeni girdik. Dükkanımız yavaş yavaş kendini topluyor. Satışlarımız ucuz. Gelinlik, bindallı, taç, duvak, çiçek içinde 5 bin TL'ye satıyoruz" dedi.

"Bu gelinlikler sadece 1 kez giyilmiyor"

Gelinlikte kiralamanın daha çok tercih edildiğini ifade eden Karali, “Bu gelinlikler sadece bir kere giyilmiyor. Bu gelinlikleri 10-15 kişi giyiyor. Bunlar her zaman giyildikten sonra yıkanıyor “diye konuştu.



