- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Rize'de gelinlik fiyatı ortalama 5 bin TL
Rize'de gelinlik fiyatı ortalama 5 bin TL
- 29.05.2022 - 14:40
Koronavirüs pandemisinin etki ettiği düğün sektöründen etkilerin kalkmasıyla birlikte gelinlikçilerde de hareket başladı.
Bu sezonda evlenmek isteyenlerin sayısı artarken, yaz ayları da piyasalara olumlu etki etti.
Düğün hazırlığında olan vatandaşların en çok rağbet gösterdiği işletmelerin başında ise düğün salonları, kuyumcular ve gelinlikçiler geliyor.
Gelinlik, bindallı, taç, duvak ve çiçek 5 bin TL
Rize'de gelinlik mağazası sahibi Osman Karali, "Daha sezona yeni girdik. Dükkanımız yavaş yavaş kendini topluyor. Satışlarımız ucuz. Gelinlik, bindallı, taç, duvak, çiçek içinde 5 bin TL'ye satıyoruz" dedi.
"Bu gelinlikler sadece 1 kez giyilmiyor"
Gelinlikte kiralamanın daha çok tercih edildiğini ifade eden Karali, “Bu gelinlikler sadece bir kere giyilmiyor. Bu gelinlikleri 10-15 kişi giyiyor. Bunlar her zaman giyildikten sonra yıkanıyor “diye konuştu.