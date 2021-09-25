Rize'de hasta komşularının yaş çaylarını topladılar

Çayeli ilçesi Ormancık Köyü'nde yaşayan İsmail Bilge'nin ağır hasta olması sebebiyle olgunlaşan yaş çaylarını toplayamaması üzerine komşuları yardıma koştu.

Rize'de çay hasadı devam ederken, çeşitli nedenlerden dolayı yaş çayını toplayamayanlara yöre halkı imece usulü ile yardım ediyor.

Çayeli ilçesine bağlı Ormancık Köyü'nde olgunlaşan yaş çaylar hasat edilirken, rahatsızlığı nedeniyle çalışamayanköy sakini İsmail Bilge'nin tarlasını komşuları hasat etti.

"KOMŞUMUZUN MAĞDUR OLMASINA MANİ OLDUK"

Yaş çaylar olgunlaşınca toplanması gerektiğini ifade eden köylüler, şunları söyledi:

"Komşumuz uzun süredir ağır hasta ve tedavi görüyor. Yaş çaylar tarladan toplanıp ÇAYKUR'a teslim edilmezse boşa gidecekti. Arkadaşlar bir araya gelerek hasta komşumuzun çaylarını tarladan toplamaya karar verdik. Yaklaşık 10 kişi bir araya gelerek yardıma gittik ve komşumuzun mağdur olmasına mani olduk."

"UNUTULAN BİR ADETİ HAYATA GEÇİRDİK"

"Zaten eskiden bu şekilde yardımlaşmalar olurdu. Son yıllarda bu adet unutuldu. İmece ya da mahalli anlatımla 'eğratluk' yaparak unutulan bir adeti hayata geçirmiş olduk. İnşallah komşumuz kısa sürede iyileşir."

KOMŞU KÖYLERDE BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Ormancık Köyündeki bu yardımlaşma, sosyal medyada palaşılınca komşu köylerden de takdir gördü. Senoz Vadisi köylerinde yaşayanlar imece usulü yardımlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çektiler.