Yaylaya göç etmek için yola çıkan Mehmet Yıldız, "Aracımın arka koltuklarını söküp 2 ineği yerleştirdim" dedi.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Rize'de yaylaya göç başladı.

Tam kapanmanın yaşandığı bu dönem yaylayı daha rahat gören Rizeliler, yollara düştü.

Göç eden Mehmet Yılmaz isimli bir vatandaşın düveleri için bulduğu çözüm ise görenleri gülümsetti.

ÖZEL KAMYONET TUTMAK İSTEMEYİNCE..

Hayvanlara özel kamyonet tutmak istemeyen Yıldız, kendisine ait aracının arka koltuklarını yatırıp düveleri oraya yerleştirdi. Yıldız, bagajdan araca soktuğu hayvanları güzelce sabitledi ve yaylaya gitmek üzere yola çıktı.

Rize'de, iki düveyi aracının arka koltuğunda yaylaya çıkardı VİDEO









"YAZ BOYUNCA YAYLADA KALACAĞIZ"

Göçlerin genelde mayıs-haziran aylarında başladığını söyleyen Mehmet Yıldız, “Çamlıhemşin Çiçekli Yaylası'na gidiyoruz. Aracımın arka koltuklarını söküp 2 ineği yerleştirdim ve yakıtımı alıp yaylaya göç edeceğim. Yaylada yaz boyunca kalıyoruz. Herkes yaylaya çıkmadan önce, öncü bir grup (çok az kişiden oluşur) gidip, yayla yolunun açılıp açılmadığını, karın eriyip erimediğini kontrol eder.

Eskiden yaylalarda korucular olurdu. Bunlar herkesten önce yaylaya çıkar ve orada kalır; yaylacıların orada kalan süt teknesi gibi eşyalarını, odunlarını ve evlerini korur, karşılığında para alırlardı.” şeklinde konuştu.



