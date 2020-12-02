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Rize'de iki köy arasında köprü adı tartışması

Rize'de iki köy arasında köprü adı tartışması

Rize'nin Çayeli ilçesinde restore edilen tarihi köprünün adı, Kaptanpaşa ile Yeşiltepe köyleri arasında gerilime neden oldu.