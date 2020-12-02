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- Rize'de iki köy arasında köprü adı tartışması
Rize'de iki köy arasında köprü adı tartışması
Rize'nin Çayeli ilçesinde restore edilen tarihi köprünün adı, Kaptanpaşa ile Yeşiltepe köyleri arasında gerilime neden oldu.
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 14:09
- Güncelleme : 02.12.2020 - 16:16
Rize'nin Çayeli ilçesinde yapılan yol çalışmalarında zarar gören tarihi kemer köprü, uzun süren çalışmaların ardından restore edildi.
İSİM DEĞİŞTİ, KÖYLÜ AYAĞA KALKTI
Restore çalışmalarının ardından yeni bir görünüme kavuşan 300 yıllık kemer köprünün adı, Tarihi Kaptanpaşa Köprüsü olarak konuldu.
Karayolu Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen köprünün adının değiştirilmesi, Yeşiltepe köyü sakinlerinin tepkisine neden oldu.
RESMİ KAYITLARA GÖRE YEŞİLTEPE KÖYÜNE AİT
Sosyal medyada köprünün adının değiştirilmesine karşı çıkan Yeşiltepeliler, resmi kayıtlarda köprünün Yeşiltepe köyü muhtarlığına ait olduğunu gösteren belgeleri paylaştı.
KÖPRÜNÜN ESKİ HALİ