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- Rize'de kar kalınlığı 30 santimi geçti
Rize'de kar kalınlığı 30 santimi geçti
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Çamlıhemşin'deki yüksek kesimlerde kalınlığın yer yer 30 santimi geçtiği görüldü.
- DHA
- 01.12.2021 - 17:35
- Güncelleme : 01.12.2021 - 17:39
Ülke kış mevsimine yavaş yavaş teslim olurken kar yağışı bazı illerde etkisini daha yoğun gösteriyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fırtınanın yanı sıra soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.
YÜKSEK KESİMLER KAR ALTINDA
Kent merkezinde sağanak etkili olurken, Çamlıhemşin ilçesinin özellikle yüksek kesimlerine kar yağdı.
30 SANTİMİ GEÇTİ
Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreyi geçti. Kar yağışı, bölgede aralıklarla etkili oluyor.
Rize'de kar kalınlığı 30 santimi geçti VİDEO