Doğasıyla turistleri cezbeden şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Karlı manzara havadan görüntülendi.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

İki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 6, İkizdere'de 14 olmak üzere 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

KÖY YOLLARI KAPANDI

İl Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için 18 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürdü.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması ve buzlanma yaşanmaması için çalışmalara devam ediyor.

NEFES KESEN KAR MANZARASINDA TULUM KEYFİ

Rize'de beyaz örtüyle kaplanan dere yatakları ve ormanlar, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

Manzara havadan görüntülenirken, tulum sanatçısı Emrah Özdemir hünerini sergiledi.

Rize'de kar yağışı etkili oldu ViDEO

GİRESUN'DA 14 KÖY YOLU KAPALI

Öte yandan, Giresun'un Çamoluk ilçesinde de kar yağışının ardından 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yaptığı bildirildi.