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    Rize'de kar yağışı etkisini gösterdi

    Ovit Dağı mevkisinde devam eden yağış nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışmalar başlatıldı.
    • AA
    • 23.12.2020 - 10:22
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 10:47
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    Rize'de kar yağışı etkisini gösterdi

    Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yurdun belli bir bölümünde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

    Rize'de kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

    KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPILDI

    Rize-Erzurum karayolunun İkizdere ilçesine bağlı Ovit Dağı mevkisinde yağışın devam ettiği belirtildi.

    Ekipler, yolun trafiğe açık tutulması için çalışmalara başladı.

    Rize de kar yağışı etkisini gösterdi #1

    Rize de kar yağışı etkisini gösterdi #2

    Rize de kar yağışı etkisini gösterdi #3

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