- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Rize'de kar yağışı etkisini gösterdi
Rize'de kar yağışı etkisini gösterdi
Ovit Dağı mevkisinde devam eden yağış nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışmalar başlatıldı.
- AA
- 23.12.2020 - 10:22
- Güncelleme : 23.12.2020 - 10:47
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yurdun belli bir bölümünde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Rize'de kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPILDI
Rize-Erzurum karayolunun İkizdere ilçesine bağlı Ovit Dağı mevkisinde yağışın devam ettiği belirtildi.
Ekipler, yolun trafiğe açık tutulması için çalışmalara başladı.