Rize'de kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu

Yüksek kesimlerin beyaza büründüğü şehirde, ortaya seyrine doyum olmayan manzaralar çıktı.

Rize'de etkili kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından Ardeşen'de 3, Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 8, İkizdere'de 20, merkez ilçede ise 2 olmak üzere 40 köye ulaşım sağlanamıyor.

YAYLALAR KAR ALTINDA

İl Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor. Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması için tuz döküyor.

50 SANTİMİ GEÇTİ

Öte yandan, Ayder'de kar kalınlığı 50 santimetrenin üzerine çıktı. Yılbaşı öncesinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanan bölgedeki tesis sahipleri de hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

TABLOLUK MANZARALAR

Kar yağışının ardından ormanlarla kaplı bölgeden objektiflere güzel görüntüler yansıdı.

Rize'den kar manzaraları FOTO GALERi