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Rize'de karla mücadele çalışmaları titizlikle sürdürülüyor

Rize'de karla mücadele çalışmaları titizlikle sürdürülüyor

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, ekipler tarafından temizlenmeye devam ediyor.