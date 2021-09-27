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- Rize'de karla mücadele çalışmaları titizlikle sürdürülüyor
Rize'de karla mücadele çalışmaları titizlikle sürdürülüyor
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, ekipler tarafından temizlenmeye devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 10:01
- Güncelleme : 27.09.2021 - 10:18
Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ve sahil kesimlerinde sağanak ve kar yağışı etkili oldu.
Rize'de de erken başlayan kar yağışı nedeniyle yaylalardaki besiciler de köylerine dönmeye başladı.
YOLLAR TEMİZLENDİ
Fındıklı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, iş makineleri ile kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için özverili bir çalışma başlattı.