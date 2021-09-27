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    Rize'de karla mücadele çalışmaları titizlikle sürdürülüyor

    Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar, ekipler tarafından temizlenmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 10:18
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    Rize'de karla mücadele çalışmaları titizlikle sürdürülüyor

    Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ve sahil kesimlerinde sağanak ve kar yağışı etkili oldu.

    Rize'de de erken başlayan kar yağışı nedeniyle yaylalardaki besiciler de köylerine dönmeye başladı.

    YOLLAR TEMİZLENDİ

    Fındıklı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

    Ekipler, iş makineleri ile kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için özverili bir çalışma başlattı.

    Rize de karla mücadele çalışmaları titizlikle sürdürülüyor #1

    Rize de karla mücadele çalışmaları titizlikle sürdürülüyor #2

    Rize de karla mücadele çalışmaları titizlikle sürdürülüyor #3

    Rize de karla mücadele çalışmaları titizlikle sürdürülüyor #4

    Rize de karla mücadele çalışmaları titizlikle sürdürülüyor #5

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