Rize'de köprü üzerinde 500 kişilik iftar Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi'nde bu yıl 9. kez düzenlenen Geleneksel Asma Köprü Yemeği'nde yapılan 15 Temmuz Demokrasi Köprüsü'nün minyatüründe yaklaşık 500 kişi iftar yaptı.

İHA

Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesindeki Muradiye deresi üzerinde 105 metre uzunluğundaki köprüde 2007 yılında gençler kendi aralarında yemek düzenledi.

Bu düzenlenen yemek programı gün geçtikçe geleneksel bir hal alıp sonradan her yıl yapılmaya başlandı.

Fakat daha sonrasında çıkan pandemi dolayısıyla ara verilen Geleneksel Asma Köprü İftar Yemeği'nin bu yıl 9. kez Merkez Mahallesi Muhtarı ve iş adamlarının destekleri ile Muradiye deresi üzerinde DSİ tarafından 15 Temmuz Demokrasi Köprüsü'nün yapılan minyatüründe yeniden düzenlendi.

Köprüde 500 kişi oruç açtı

Köprü üzerinde kurulan masa ve sandalyelerle bir araya gelen vatandaşlar iftar yemeklerini aldı. Deprem bölgesinden de gelen vatandaşlarında katılım gösterdiği yemekte 500 kişi oruç açtı.

İftarı düzenleyen Madenli Merkez Mahallesi Muhtarı Şaban Yılmaz, bu programı yapmalarında ki nedeni gelen kişilerin beldeyi tanıması olduğunu belirterek, “Daha önceden devamlı veriyorduk. Bu köprüde ilk önce 2-3 kişi başladık. Sonradan geleneksel hale getirdik. Daha sonrada pandemi olayları araya girdi. Bu sene ortam güzel olunca devam etmeye başladık.

Bu yemeği köydeki iş adamları veriyor. Bizde öncülük yaptık. Daha önce derenin içinde yaptık bunu. O zaman az kişiydik sonradan her sene artmaya başladı. Bundan sonra her Ramazan’da yapmayı planlıyoruz. Öncesinde el emekleri vardı. Bu köprüde de el emekleri var ama bunda daha çok demir.

Diğeri tahtaların üzerindeydi. Bunu geleneksel hale getirmemizin nedeni, halkımızla gelen misafirlerimizin Beldemizi tanıması için yapıyoruz. Bu senede depremzedelerle birlikte yapıyoruz. Keşke bu depremi yaşamasaydık. Burada yaklaşık 80-90 depremzede ailemiz var. Onlarında stres atması için yapıyoruz. Güzel olduğuna inanıyoruz. Menümüzde çorba, pilav, güveç ve tatlımız var. İftardan sonra çayımız var” şeklinde konuştu.

"Mükemmel bir ortam var"

İftar yemeğine katılan Remzi Kutanoğlu ise “Çok güzel, mükemmel bir ortam var burada. Mahalle muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Depremzede ailelerimizin de katılım gösterdiği bir iftar programı oluyor. Herkes sıraya girdi ve yemeklerini almayı bekliyor” diye konuştu.

"2 yıldır da bu asma köprü yemeğini yapamıyorduk"

İftar yemeğinin her yıl devam edeceğini ifade eden Madenli Belediye Başkanı Necip Yıldız “Bu geleneksel hale gelen köprümüz daha öncesinde 2016 yılında yaşanan selden dolayı zarar gördü. Sonra biz onu yıkarak yerine 15 Temmuz Demokrasi Köprüsü'nün minyatürünü yaptırdık. 2 yıldır da bu asma köprü yemeğini yapamıyorduk.

Bu yıl Merkez mahallesi muhtarımız öncülük yaparak iş adamlarından bütçe toplayarak böyle bir yemek verdi. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bu yıl biz belediye olarak iftar yemeği veremedik. Sebebi 100 yılın bir afeti yaşandı. Bütün imkanlarımızı oralara sevk ettik. İnşallah seneye devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.