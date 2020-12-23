Koronavirüse karşı bağışıklık güçlendirdiğini iddia ettiği hamsiyi çiğ yiyen balıkçı, çevredekilerin şaşkın bakışlarına maruz kaldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde balıkçılık yapan 51 yaşındaki Alim Kösoğlu, elindeki hamsileri ayıkladı.

Ayıkladıktan sonra elinde tuttuğu çiğ hamsilerle "Koronaya ilaç aramayın." diyen Kösoğlu, çevredekilerin şaşkın bakışları altında hamsileri tek tek yuttu.

"KORONA DİYE BİR ŞEY YOK"

Kösoğlu, "Korona diye bir şey yok, önemli olan C vitamini, portakal ve hamsi. Hamsinin pişmişi zararlı, çiğ yiyeceksin. Sonra hiçbir şey kalmaz.” dedi.

Rize'de korona ilacı diyerek çiğ hamsi yedi VİDEO



























