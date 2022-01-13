Rize'de köylüler, 50 yıllık kullanılmayan okulu kültür merkezi yapıyor

1974 yılında inşa edilmesinin ardından çeyrek asır kullanılan okul, 25 yıldır boş duruyor. Bölgede yaşayan köylüler, etkinlik yapılabilmesi için okulu kültür merkezine çeviriyor.

Rize’nin Çayeli ilçesindeki Ortaköy sakinleri, uzun yıllardır köylerinin merkezinde kullanılmayan okul binası için kolları sıvadı.

Henüz inşaatı bitmeyen okulda, El Sanatları Kursu’nu (feretiko) açıldı.

Muhtar Hasan Gerz, açılışın ardından köyde olabilecek düğün, nişan, kına gecesi gibi tüm etkinliklerin bu alanda yapılabileceğini dile getirdi.

ŞEHİT ÇOCUKLUK ARKADAŞININ ADINI VERDİ

Muhtar Hasan Gerz, "Yaklaşık 25 yıldır bu okul hizmet vermiyor. Muhtarlığa girmeden önce bu yapıyı restore edeceğimize söz vermiştik. Çalışmalar bittiğinde burada köy odamız olacak. Gençlerin oturabileceği kitap okuyabileceği yer olacak. Onun dışında düğün, kına yapılabilecek büyük bir alana sahibiz. Çok amaçlı diyebiliriz. Bu olay müthiş bir duygu. Zaten burada şehidimiz var. Benim çocukluk arkadaşım. Onun da ismini buraya verdik." şeklinde konuştu.

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YENİLEYECEKLERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Bu dayanışmaya en büyük desteklerden birini de Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan Çayelili Celal Gerz olurken, okulun yenileneceğini sosyal medya üzerinden duymasının ardından harekete geçti.

Celal Gerz, okuduğu okul için vefa borcunu ödemek istediğini belirterek okul zemininin tüm malzemesini hibe edip, döşemesini yaptığını ve bunu yaptığı için de çok mutlu olduğunu söyledi.

"KÖYLER YAŞADIKÇA BİZLER DE YAŞAYACAĞIZ"

El sanatları kursu hocası Bilgenur Güngör ise unutulmaya yüz tutan el işlerini yaşattıklarını belirterek, "Keşke her köyde bu aktivite olsa köyler kapanmasa. Köyler yaşasın köyler yaşadıkça bizler yaşayacağız. Hep beraber yaşayacağız." dedi.

Kursa katılanlar, evde boş durmaktansa bu aktivite ile aile bütçesine katkı sağlamanın güzel olduğunu aktardı.



