Rize'de köylüler, lazım olan yolu imece usulü yaptı

Birbirlerinin işlerini halletmek için imece usulüne sık sık başvuran Rizeliler, bu defa da ihtiyaç duydukları yolu imece usulüyle yaptı.

Koronavirüsün tüm dünyayı sarmasının ardından yurt dışından gelen çay işçileri sınırdan geçememiş, Rizeliler imece usulüyle birbirlerinin çaylarını toplamaya yardım etmişti.

Geçmişte büyük yeri olan imece usulünü tekrar hayatlarına alan Rizeliler, diğer köy işlerinde de imece usulüne başvurmaya başladı.

Ardeşen ilçesine bağlı Aşağıdurak köyünde yaşayan vatandaşlar, kendileri için gerekli olan yolu el ele vererek birlikte açtı.

YOLU BİRLİKTE YAPTILAR

Kazma küreklerle işe koyulan köylüler, önce tarım arazisinin içerisinden yolu geçirdi. Düzenlemeleri biten yolun ise son olarak betonu döküldü.

Şimdi geriye yolun açılması için betonun kuruyarak sağlamlaşması kaldı.





"KADINI, YAŞLISI, GENCİ FARKETMEDEN KATILMASI ÇOK ÖNEMLİ"

İmece kültürünün köylerinde can bulduğunu dile getiren Aşağıdurak köyü Muhtarı Mustafa Bayrak “Köy halkım sağ olsunlar, benim işlerimde büyük yardımcı oluyorlar. Bu yardım ve fedakârlık karşısında hizmet etmek de benim için büyük bir onur oluyor. Aptazeni mevkiinde elzem bir ihtiyaç olan patika yol için vatandaşlarımız çay tarlalarının bir kısmını vererek yolun genişletilmesini sağladılar. Sonrasında yaklaşık 500 metre yol betonlanmasını gerçekleştirdik. Kimisi eline kürek aldı, kimisi kum taşıdı. Köyde yaşayan kadınlarımızın yaşlısı, genci fark etmeden çalışmalara katılması birlik ve beraberlik açısından çok önemli. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.