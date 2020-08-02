Bayramda tahta arabalarla eğlenceli vakit geçiren vatandaşlar, çocuklar sayesinde bu geleneğin uzun yıllar süreceğini söyledi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bayram eğlencelerinin vazgeçilmezi 'tahta araba' geleneği yaşatılıyor.

İlçeye bağlı Dikkaya köyünde her yıl düzenlenen ‘Lazralli Tahta Araba Yarışları’, bu yıl koronavirüs dolayısıyla yapılamadı.

Ancak köyde bayram eğlencesi olarak bilinen tahta araba geleneği yaşatılmaya devam ediyor. 7'den 70'e herkesin kullandığı tahta arabalarla dik rampadan inenler heyecanlı anlar yaşıyor.

TAHTA ARABA GELENEĞİ

Bu bayramda çocuklar kendi aralarında yarışlar düzenledi. Büyüklerin yolu kapatarak güvenlik önlemi aldığı köyde tahta arabalarla kayanlar, eğlenceli vakit geçiriyor.

Halil Kosanoğlu çocukların tahta arabalara çok büyük merakı olduğunu belirterek, "Bu sene pandemi dolasıyla yarışlarımızı erteledik. Ama köyün çocukları bu işe çok meraklı, ara ara arabaları kaçırıp kendi kendilerine yarıştıklarını dahi görüyoruz. Bugün de bayramın tadını tahta arabaları ile çıkardılar." dedi.

Rize'de köylülerin bayram eğlencesi tahta arabalar ViDEO

"UZUN YILLAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Tahta araba ustası İsmail Kurkut da "Bize büyüklerimizden kalma bir gelenek. Biz de bunu sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biraz daha farklı bir tasarım yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu bayramda yarışları iptal ettik ama çocuklar kendi aralarında yine bunu yaptılar. Bizden çok daha hevesliler bu işe. İnşallah onlar sayesinde bunu uzun yıllar sürdüreceğiz." diye konuştu.